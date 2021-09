El aspecto descuidado y desorientado de Matthew Perry ('Friends') en sus últimas fotos preocupa a los fans

En la reunión de 'Friends' pudimos disfrutar de grandes momentos, rememorando algunas de las escenas más míticas de la serie. De aquel especial surgieron algunas dudas como los rumores sobre una posible relación entre Jennifer Aniston y David Schwimmer. Pero hubo una situación en concreto que preocupó mucho a los fans de 'Friends'

En aquel especial Matthew Perry, que interpretaba a Chandler, se encontraba en un estado de forma preocupante. Su manera de hablar pilló a todos por sorpresa, pero lo más impresionante fue descubrir la ansiedad que sentía durante el rodaje de la serie.

Desde entonces el seguimiento a Matthew para comprobar que está bien ha sido algo habitual, pero parece que el actor sigue dejando muestras de no estar en plena forma. El pasado fin de semana pudieron ver a Matthew saliendo de un Starbucks vistiendo una camiseta gigante con unos pantalones cortos de deporte y unas zapatillas.

Esto no ha hecho más que aumentar la preocupación que sienten sus seguidores puesto que Matthew sigue dando síntomas de no cuidarse demasiado y parece desorientado en las imágenes. Además, en algunas de las fotos que muestran desde Page Six, podemos ver como se está fumando un cigarrillo y ha dejado aún más sorprendidos a sus fans.

La reunión de 'Friends' fue más dura de lo que parece según confesó Jennifer Aniston

Hubo muchos momentos en los que pudimos hacer un viaje en el tiempo y disfrutar de nuevo del apartamento en el que Chandler, Mónica, Pheobe, Joey, Rachel y Ross nos regalaron momentos únicos. A pesar de lo que pueda parecer, esta reunión no fue tan mágica como todos pensamos.

Jennifer Aniston contó en una entrevista en el New York Times lo duro que fue este reencuentro: "Pero había mucho por venir para todos. Verdades difíciles y cambios y pérdidas y bebés y matrimonios y divorcios y abortos".

Lo más probable es que Aniston se refiera a su divorcio de Brad Pitt en 2005 tras terminar la serie. Además en lo que respecta a los abortos lo más seguro es que esté hablando de la tragedia que ha pasado Courteney Cox, sufriendo hasta 7 abortos naturales.

