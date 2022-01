La asistente de Betty White enseña las últimas fotografías de la actriz: "Estaba radiante"

Más información Niegan que Betty White recibiera la dosis de refuerzo de la vacuna del COVID-19 poco antes de fallecer

Betty White nació el 17 de enero de 1922, por ello durante la jornada del pasado lunes se rindieron numerosos tributos a la última miembro de 'Las chicas de oro'. La actriz hubiera cumplido 100 años y tenía todo planeado para celebrarlos por todo lo alto.

Para conmemorar su nacimiento, la asistente de la cómica, Kiersten Mikelas, compartió en Facebook las que probablemente son las últimas imágenes con vida de Betty White. En la fotografía aparece sonriendo, vestida con una blusa verde y en buen estado.

"¡Hola a todos! Soy Kiersten. Asistente de Betty. En este día especial, quería compartir esta foto de Betty. Fue tomada el 20/12/21. Creo que es una de las últimas fotos de ella. Estaba radiante, hermosa y tan feliz como siempre. Gracias a todos vosotros, que estáis haciendo cosas bonitas hoy y todos los días para hacer del mundo un lugar mejor", escribió la que fue una de las personas más cercanas a la estrella de la televisión en sus últimos días.

"Estoy asombrada", dijo la actriz en una entrevista para ET. "No, en serio, ¡soy la mujer más afortunada sobre dos pies por estar tan saludable como estoy y sentirme tan bien como me siento!", se mostró la intérprete poco antes de fallecer.

De hecho, con motivo del que hubiera sido su centenario, la actriz preparó un documental repasando su vida y de agradecimiento para sus fans. "Betty White: 100 Years Young. A Birthday Celebration" es el legado que quiso dejar, aunque no lo vio estrenado. El documental se proyectó en 900 salas de cine de Estados Unidos el pasado lunes 17 de enero.

"Estaba sonriendo y quería agradecer a sus fans sinceramente, desde el fondo de su corazón, por todo el apoyo a lo largo de los años", dijo Steve Boettcher, director de la película homenaje.

En el documental aparecen estrellas de la talla de Ryan Reynolds, Tina Fey, Lin-Manuel Miranda, Clint Eastwood, Morgan Freeman, Jay Leno, Carol Burnett, Craig Ferguson, Jimmy Kimmel, Valerie Bertinelli, James Corden, Wendy Malick o Jennifer Love Hewitt, entre otros. Recientemente, Disney + incluyó en su catálogo en España todas las temporadas de 'Las chicas de oro'.