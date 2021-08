Así recuerda Kaley Cuoco a John Ritter casi 20 años después de su muerte

Kaley Cuoco lleva muchos años siendo una de las grandes actrices en el entorno de la comedia dentro del mundo de la televisión. Evidentemente 'The Big Bang Theory' fue el papel que logró auparla como una de las grandes estrellas del momento, pero antes de ser Penny, Kaley ya participaba en otras grandes series.

Una de sus primeras oportunidades fue en '8 simple rules for dating my teenager daughter', serie en la que interpretaba a la protagonista, cuyo padre, a quien daba vida John Ritter, protegía de todos los chicos que intentaban salir con ella. Kaley estuvo durante las tres temporadas de la serie compartiendo el protagonismo con John Ritter y su relación no podía ser mejor. Pero, desgraciadamente, el actor que daba vida al padre de Kaley en la ficción falleció en 2003.

Y ahora Kaley Cuoco ha querido homenajear a su amigo con un vídeo en Instagram en el que no se olvida de John: "Super estrella. No os perdáis esto la semana que viene... Todo sobre mi amigo John Ritter".

Ese vídeo forma parte del documental que presentarán desde ABC en el cual se rendirá un fantástico triburo a la magnífica carrera en el mundo de la comedia de la que pudo gozar John hasta su triste fallecimiento.

Casi veinte años sin John Ritter

John Ritter fue uno de los grandes comediantes de su época, durante los años 80' y 90', teniendo grandes apariciones en este género como en 'Apartamento para tres', 'Three Crowd' o en 'Hearts Afire'. Eso sí, a pesar de ser un genio de la comedia, hay que hacer mención especial a su papel en la duología original de 'It' la película de terror basada en las novelas de Stephen King y en la que interpretaba a Ben Hascom.

El actor sufrió un fuerte dolor mientras estaban rodando parte de la temporada 2 de '8 simple rules for dating my daughter', por lo que fue trasladado al hospital. Pero desgraciadamente esto no fue suficiente y terminó falleciendo por una enfermedad congénita que padecía en el corazón. A la temprana edad de 54 años fallecía uno de los grandes comediantes de la televisión dejando tras de sí un fantástico legado.

