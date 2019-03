Oberyn Martell, la Víbora Roja, ha sido el protagonista del calificado como el mejor combate de 'Juego de Tronos'. Pedro Pascal, el actor que interpreta al prícipe de Dorne, también conocido como la Víbora Roja, ha desvelado algunos de los secretos sobre la pelea que cierra el capítulo "The Mountain and the Viper".



"Me declaro fan absoluto de la serie y cuando me dan nuevos guiones me los leo rápidamente", confiesa Pascal durante la entrevista al portal estadounidense Vulture. Oberyn Martell se encuentra en el punto de mira de todos los fans de la serie, pues su batalla contra La Montaña (interpretado por Hafpór Júlíus Björnsson), para salvar a Tyrion Lannister de la traición que llevó a cabo Shae, se ha convertido en una de las claves de la cuarta temporada.



Pascal también comentó que esta escena ha requerido un entrenamiento muy específico: "Tuve que practicar un arte marcial chino para llevar a cabo esta escena, estuve practicando con cañas de bambú. No fue nada fácil, y he de reconocer que dando vueltas al palo de bambú llegué a darme un fuerte golpe en la cara".



En la pelea, Pascal ha tenido que verse las caras con Júlíus Björnsson, quien ostenta el título de tercer hombre más fuerte del mundo. El actor confiesa que "a pesar de estar algo intimidado" finalmente ha resultado ser "una experiencia fabulosa". El intérprete que da vida a Oberyn Martell también apunta que "se siente muy afortunado" de haber podido participar en algo "tan grande como esta pelea".



El actor termina la entrevista comentando cual sería su campeón ideal en una batalla por su vida, pero desafortunadamente, confiesa que no le gustaría "que nadie tuviera que luchar" por su vida, razón por la que, probablemente, "acabaría muerto".