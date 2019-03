Así podría volver uno de los personajes originales al remake de 'Buffy, cazavampiros'

Quizá sea por falta de inspiración o por la sensación de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero es un hecho que los remakes y reboots de antiguas series está más de moda que nunca. Con el regreso de series como 'Sabrina, cosas de brujas' (Las escalofriantes aventuras de Sabrina), La nueva versión de 'Rebelde' (Like, la leyenda), la vuelta de 'Rosanne' o el nuevo reboot de la mítica serie de los 80 'Alf' está claro que las series de antaño están triunfando. Uno de estos remakes más esperados por los fans es el de 'Buffy, cazavampiros'. Los creadores de la mítica serie adolescente anunciaron su vuelta, aunque también declararon para desilusión de los fans que los personajes serían totalmente nuevos.

La escritora, Monica Owusu-Breen que está detrás del nuevo proyecto de Buffy declaraba en Twitter: "Solo habrá una Buffy, un Xander, una Willow, Giles, Cordelia, Oz, Tara, Kendra, Faith, Spike, Angel... Ellos no pueden ser reemplazados. La brillante y preciosa serie de Joss Whedon no puede ser replicada. Y yo tampoco lo intentaría"

Sin embargo, uno de los actores del elenco original, cree que sí debería haber alguna posibilidad de recuperar algunos de los personajes principales de 'Buffy, cazavampiros'.

En la nueva serie basada en 'Buffy' se va a volver a recrear todo el universo dónde la cazavampiros luchaba. Y ahí es donde está la clave. El actor James Marsters que interpretaba a Spike en la ficción de vampiros, ha admitido que estaría encantado de volver a retomar su papel e incluso ha explicado una forma en la que podría volver:

"Creo que necesitaríamos una buena iluminación para vender a Spike" señalaba Marsters según recoge Cinemablend. "Lo que sería genial es que el volviera y dijera: 'Buffy, te ves terrible. Todavía te amo, por supuesto. Eso sería divertido". Confesaba el actor.

James Marsters es Spike en 'Buffy, cazavampiros' | WB

La serie terminó hace 15 años y su personaje Spike, un vampiro miembro de los no-muertos no debería haber envejecido nada durante estos años. Pero estamos en la época donde han podido 'revivir' a Peter Cushing para 'Rogue One' de la franquicia 'Star Wars' así es difícil pensar que hoy en día algo no se pueda conseguir.

Actualmente James Marsters interpreta a Victor Stein, uno de los personajes principales de la serie 'Runaways' que gira en torno al Universo Marvel. Unos adolescentes huyen de casa y se unen cuando descubre que sus padres son miembros de un grupo criminal conocido como 'Orgullo'.

Todavía habrá que esperar mucho para poder ver las nuevas aventuras de 'Buffy, cazavampiros' de momento lo poco que se ha dado a conocer es que el personaje principal recaerá en una actriz afroamericana. Joss Whedon junto Fran Kazui y Kaz Kazui seguirán detrás de la producción. En recientes declaraciones el CEO de Fox, Gary Newman a la prensa de TCA (Asociación de Críticos de Televisión) asegura que están "esperanzados" según recoge Deadline.

"En realidad no hay guion que ver. Nos sentamos junto a los creadores y conversamos con ellos sobre el tema. Es una perspectiva interesante. Aún no hemos lanzado ninguna licencia posible, pero todo está por ver. Estamos encantados de que Joss se haya comprometidos con Monica con quién ha trabajado en otras series. Ella es la persona con quién está día a día y tiene una gran visión de la serie"

Quién sabe si con las declaraciones del actor se deja una puerta abierta para recuperar alguno de los protagonistas del elenco original de la serie.