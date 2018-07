Así es el nuevo romance de 'Juego de Tronos'

A pesar de que el invierno se acerca, la chispa del amor ha prendido entre los personajes Brienne y Tormund en 'Juego de Tronos'. Lo podemos ver por las miradas que el salvaje le ha dedicado a la guerrera en el capítulo emitido hace un par de semanas en HBO. Pero hay una escena en la que se confirma, pero que no se verá hasta que se comercialice en DVD la sexta temporada de 'Juego de Tronos'.



En una entrevista con Entertainment Weekly, Gwendoline Christie, la actriz que interpreta a Brienne de Tarth, ha revelado que, en una escena que no se podrá ver en el capítulo pero que sí se incluirá en la edición en DVD y Blu-Ray, la bella Stark tratará de convencerla para que le dé una oportunidad al Matagigantes. "Tienes al guerrero más poderoso completamente loco por ti", le dirá Sansa. La reacción de Brienne a esas palabras es todo un misterio que la actriz no ha querido desvelar.



Por otro lado, Kristofer Hivju, el actor que da vida a Tormund, ha explicado a ScreenRush los sentimientos de su rudo personaje: "Lo único que dice Tormund sobre su familia en la serie es: 'Jon Snow es más guapo que mis dos hijas'. Él tiene hijos, aunque no los hemos visto. Ha estado tan ocupado en la guerra que no ha podido pensar en mujeres. Pero al final tiene un flechazo en el Castillo Negro".



¿Veremos un nuevo romance entre un salvaje y una soldado? ¿Reviviremos el amor que compartieron Jon Snow e Ygritte hace una temporad? Habrá que esperar a que termine la temporada de 'Juego de Tronos' y podamos comprarla en DVD.