Así es Neha Kapur, Miss India y mujer de Kunal Nayyar con la que cumple 10 años de matrimonio

Kunal Nayyar se dio a conocer en el año 2007 cuando apareció por primera vez interpretando al astrofísico Raj Koothrappali en 'The Big Bang Theory'. El actor británico de ascendencia india se convirtió junto al resto de sus compañeros en uno de los actores más famosos de la televisión y, desde entonces, no ha parado de trabajar.

En la sitcom el personaje de Raj se caracterizaba por tener muy poca suerte en el amor, siendo el único miembro original del grupo que termina soltero. Pero en la vida real Kunal Nayyar no tiene nada que ver son su papel en 'The Big Bang Theory'.

Así, Kunal lleva 10 años casado con la modelo india Neha Kapur, quien catapultó su carrera en el año 2006 tras ganar el certamen de Miss India y participar después en Miss Universo.

Kunal Nayyar y su mujer Neha Kapur | Getty

Ahora, este 22 de diciembre el matrimonio ha celebrado su décimo aniversario y ambos se han felicitado en sus respectivas cuentas de Instagram.

Kunal ha publicado un vídeo de su mujer donde aparece bailando en una noche de fiesta: "Puede que seamos poco convencionales, pero recordé cómo prometimos no vivir nuestras vidas de acuerdo con la versión de otra persona. Saludos, campeona, socia, mejor amiga. Sea lo que sea lo que está por venir, tengo suerte de que lo tengamos mañana. Feliz 10", escribe en el post de Instagram.

Mientras que Neha ha publicado una foto de los dos en la que dice: "Como ríos... elegimos nuestros propios caminos y volvemos a fusionarnos como uno solo. 22.12.2021. Feliz 10 mi amor".

Su carrera tras 'The Big Bang Theory'

Es complicado seguir teniendo una carrera exitosa después de haber gozado del triunfo durante tanto años con una serie tan importante para la televisión como es 'The Big Bang Theory'. Pero Kunal Nayyar ha sido uno de los actores de la sitcom que mejor han sabido reconducirse profesionalmente.

Así, el intérprete no ha parado de aparecer en proyectos en todos estos años tras el final de la sitcom en 2019. Lo hemos visto en la serie 'Crimanl', 'Suspicion' o própximaente en la película 'The Storied Life of AJ Fikry'.

'The Storied Life of AJ Fikry' es una película basado en la novela homónima más vendida del 'New York Times' de 2015 donde cuenta la historia de AJ Fikry quien tras la muerte de su mujer se enfrenta a uno de los peores momentos de su vida ya que su librería está en problemas y le acaban de robar una preciada y rara edición de poemas de Edgar Allan Poe. Pero cuando aparece un paquete misterioso, su llegada le da la oportunidad de rehacer su vida.

Seguro que te interesa:

"Podría ir a la cárcel": La polémica broma de 'The Big Bang Theory' que ahora se ve como acoso