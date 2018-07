Los nostálgicos de las series de los 90 están de enhorabuena. Algunas de las series más exitosas de la época regresan a la pequeña pantalla con versiones que todavía conservan la esencia original.

'Padres forzosos' vuelve de la mano de Netflix con el remake 'Madres forzosas', que se centra en la segunda y tercera generación de los Tanner, con Candance Cameron (DJ) como madre viuda de dos niños y embarazada.

Otra serie que también resucita es 'Expediente X', la ficción que arrasó en los 90 regresa a Fox 14 años después con seis nuevos episodios y el elenco original. Pero 'Expediente X' no es la única. La nueva temporada contó con los actores del elenco original, de nuevo Mulder y Scully investigando casos.



Parece que Fox quiere ir más allá y 'Prison Break' también volverá a la pequeña pantalla seis años después. Esta no será la primera vez que los intérpretes protagonistas se reúnen. Desde 2009, año en el que finalizó 'Prison Break', los dos actores principales han coincidido en la serie de superhéroes 'The Flash', de la cadena The CW. Además, están juntos en otro proyecto de ese mismo canal: 'Legends of Tomorrow'.

Por otro lado, 'Las Chicas Gilmore' volverán a Stars Hollow para asistir a un nuevo final en Netflix, que terminará con las cuatro palabras que en teoría debieron cerrar la serie en su día, y que pronunciarán tanto Lorelai como Rory, pero no a la vez. Sin duda alguna, las grandes producciones de la televisión de los 90, regresan para cautivar de nuevo a sus seguidores.