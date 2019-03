Así fue el "desgarrador" final de 'Once upon a time'

Llegó el final de 'Once Upon a Time' tras siete temporadas en ABC. Su desenlace no defraudó a los seguidores de la serie, porque tal y como venían anunciado ya sus creadores, Adam Horowitz y Edward Kitsis, el episodio estuvo lleno de emociones y sentimientos.

Para el actor Colin O'Donoghue, que interpreta a Hook en la serie, calificó de "desgarrador" el final de la serie. Si no lo has visto, mejor no sigas leyendo...

"Cuando me enteré de que Rumple le iba a dar su corazón a Hook para salvarlo, pensé que era una manera increíble para finalizar la relación que Bobby y yo tenemos tras más de seis temporadas, tan especial para nosotros como para nuestros personajes".

En el episodio final, el Hook del Reino de los deseos se iba debilitando cada vez más por la cercanía de su hija Alice. Su corazón envenenado no aguantaría mucho más, pero acabar con Rumple de ese reino y su maléfico plan, aislar a todos los personajes de sus historias, era lo más importante. Así pues, Hook agarró fuerta la mano de su hija para no perderla, provocando así su muerte.

El final de 'Once upon a time' llegó con polémica, ya que una de sus protagonistas, la actriz Rebecca Mader, reveló el final de la serie antes de su emisión durante una convención. Mader dio detalles importantes de su despedida sin haber leído todavía el guión final: "Alguien me preguntó en una convención "Si pudieses escribir el final, ¿cómo sería?" Y yo todavía no lo había leído, aunque lo tenía en el mail. Así que dije 'Quiero que toda la gente de todos los reinos se reúna'. Cuando leí el guión pensé 'Van a creer que yo ya lo sabía'".