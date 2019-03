Así comienza "No way out", el regreso de 'The Walking Dead'

La recta final de la sexta temporada de 'The Walking Dead'. Este domingo, la cadena AMC estrena "No way out", el capítulo con el vuelven Daryl, Rick y Micchone.



La cadena de cable ha publicado los primeros minutos de este capítulo y su sinopsis: "Al tratar de escapar de Alexandría, Rick y su grupo se encuentran con problemas cuando el exceso de ruido atrae repentinamente a los caminantes hacia ellos, con lo que podrían acabar siendo fatales consecuencias".