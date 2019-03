'Arrow' comienza a promocionar su tercera entrega. La cadena The CW ha presentado un nuevo teaser de la serie protagonizada por Stephen Ammell. 'Arrow' regresa el próximo 8 de octubre con muchas novedades. Una de ellas sería el fichaje del actor Liam Neeson.



Liam Neeson quiere ponerse de nuevo el traje de Ra's al Ghul en la tercera temporada de 'Arrow'. El actor ya interpretó al villano en la película 'Batman Begins' bajo la dirección de Cristopher Nolan y ha explicado a MTV que "lo haría sin dudarlo si se le pusiese en su camino".



Sin embargo, los seguidores del Ra's al Ghul de Liam Neeson deben tener cuidado puesto que ni Warner Bros ni The CW le han hecho una propuesta formal. Lo que sí ha dejado claro el actor es que, si le ofrecieran el papel, lo aceptaría gustosamente.



En el caso de que Neeson no pueda volver a encarnar al villano, le ha dado un consejo al profesional que interpretaría al personaje. "Tienen que creer en su filosofía. Ra's al Ghul realmente creía que lo que estaba haciendo era salvar a la humanidad. Muy peligroso, pero tienes que creértelo", señaló.