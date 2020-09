El mundo del espectáculo perdió a Naya Rivera el pasado mes de julio tras ahogarse en el lago Piru, donde había ido con su hijo a navegar. Así lo confirmaron las autoridades de California, específicamente las autoridades del condado Ventura tras recuperar su cuerpo el 13 de julio, cinco días después de su desaparición.

Una perdida que ha dejado consternados a sus fans, compañeros de 'Glee' y familiares quienes se están recomponiendo de la tragedia.

Muchas son las personas cercanas a Naya que han hablado sobre la relación que mantuvieron con la actriz, ahora ha roto su silencio el rapero Big Sean, exnovio de Rivera, quien ha tenido que aclarar algunos asuntos sobre su relación.

Sean fue uno de los grandes amores de la artista y mantuvieron una relación entre 2013 y 2014, llegando a estar comprometidos seis meses. Pero su ruptura muy sonada y pública lo que hizo que no la vivieron de la forma más adecuada.

De esta forma, Sean ha concedido una entrevista a 'Vulture' donde ha confesado uno de sus mayores arrepentimientos tras su ruptura con Naya: "Si hubiera sabido que algo tan trágico hubiera sucedido, nunca lo hubiera hecho", afirma.

Big Sean también quiso despedirse de su expareja con estas preciosas palabras tras conocer lo sucedido: "Descansa en paz Naya, ¡Dios bendiga tu alma! Gracias por bendecirnos a todos con su talento y presencia. ¡eres una heroina! No solo por cómo salvaste a tu hijo, también por las barreras que derribaste para que tantas personas se sientan seguras de sí mismas y se mantengan erguidas y orgullosas cuando no pudieron lograr eso por sí mismas. Aprecio todo lo que sucedió entre nosotros para hacerme más sabio y mejor persona. Todavía estoy de duelo y en estado de shock, no puedo creer que esto sea real. Rezo por ti y tu familia y sé que los estás cuidando y protegiendo".

Seguro que te interesa:

"Tiene la intención de curar": La conmovedora canción escrita para Naya Rivera por su compañera Amber Riley ('Glee')