Ariel Winter nos ha cautivado a todos con su papel de Alex Dunphy en 'Modern Family', personaje que lleva interpretando desde que era un niña.

A lo largo de todos estos años Ariel ha atravesado momento personales muy complicados que se reflejaban tanto en su aspecto físico como en su estado psicológico.

Desde hace un tiempo Winter decidió hacer un cambio radical en su vida y la actriz ha sufrido una transformación absoluta en los últimos meses.

De esta forma, la intérprete no duda en hablar abiertamente del proceso que ha vivido y asegura que una de las claves de su bienestar actual se debe a cuidadrse mental y físicamente: "hago ejercicio, y voy a terapia todas las semanas".

Estas declaraciones las ha ofrecido a 'ET' en un evento benéfico para niños promovido por Kids in the Spotlight: "Creo que es realmente importante que los niños se cuiden y hagan de eso una prioridad".

"Puedes cuidarte y no ser egoísta. Puedes asegurarte en priorizar cómo te sientes", siguió hablando la actriz. "Y creo que esto es algo que no hice durante mucho tiempo y lo estoy haciendo ahora y me siento genial", puntualiza.

"Solo tenemos una vida y tienes que vivir la tuya, tienes que hacer todo lo posible para asegurarte de que te sientes sano mental y físicamente y eso es algo que estoy haciendo mucho más ahora y es agradable", culmina Ariel Winter.

