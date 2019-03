Ariel Winter de 'Modern Family' se burla de la estricta dieta que aseguran que lleva

Ariel Winter se carcajeaba ayer desde su cuenta de Twitter, por un artículo de un periódico sensacionalista, según el cual, la actriz de 'Modern Family' llevaría una "dieta súper estricta", que le habría ayudado a perder una cantidad de peso increíble en muy poco tiempo.

"Ariel se ha quitado el azúcar por completo, y evita los carbohidratos siempre que puede", decía textualmente el periodista en su artículo.

Winter ha explicado en su tuit que esto no es verdad, y que más bien hace lo contrario.

"Mi amigo me envió el artículo más divertido que aparentemente está de acuerdo con mi 'dieta súper estricta' y sobre cómo solo salgo a comer si es comida saludable y no permito azúcar en la casa ... jajajaja. Me como cada carbohidrato si es posible y hago galletas con chispas de chocolate cada semana ... ", aclara la actriz.