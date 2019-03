La CE aprueba la compra de BSkyB por News Corp, la empresa Murdoch

La Comisión Europea (CE) ha autorizado la propuesta de adquisición del grupo de televisión por cable BSkyB por parte de News Corporation, el conglomerado propiedad del magnate de la prensa australiano Rupert Murdoch.



Tras su análisis, el Ejecutivo comunitario considera que la operación no dificultaría la competencia en el sector europeo, según un comunicado emitido a principios de esta semana.



Bruselas, en cualquier caso, ha dejado claro que su decisión se basa en criterios de competencia a escala europea y que no prejuzga el resultado de la actual investigación que se está llevando a cabo en el Reino Unido sobre la compra.



Las autoridades británicas analizan la operación para verificar que no incumpla las normas nacionales sobre pluralidad de los medios de comunicación.



"Yo confío en que esta fusión no debilitará la competencia en el Reino Unido. Los efectos sobre la pluralidad de los medios son asunto de las autoridades británicas", explicó el vicepresidente de la CE y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.



La operación uniría a BSkyB, el mayor operador de televisión de pago en el Reino Unido e Irlanda, con News Corp, la multinacional propietaria de estudios como 20th Century Fox, canales televisivos como Fox y National Geographic o grandes periódicos como 'The Sun' y 'The Times'.



La compañía de Murdoch controla además los principales operadores de televisión de pago en Italia, Alemania y Austria, todos bajo la marca Sky.



News Corp notificó el pasado 3 de noviembre a Bruselas su intención de adquirir el 60,9 por ciento de las acciones de BSkyB que actualmente no están en su poder.



El movimiento ha despertado una importante polémica en el Reino Unido, donde varios medios de comunicación han pedido al Gobierno que investigue la operación por sus posibles consecuencias.



Además, en Londres se habla de un posible conflicto político, pues el principal responsable de este ámbito es un miembro liberaldemócrata de la coalición gubernamental liderada por los conservadores, con los que Murdoch mantiene estrechos lazos.