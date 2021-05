'This Is Us' es una de las series en emisión más aclamadas por la crítica y el público. Su tono familiar y lleno de momentos emotivos y lacrimógenos ha conquistado a los fans, pero en algún momento tenía que llegar su final.

La ficción se despedirá con una sexta y última temporada, según confirmaba THR, y actualmente se encuentra emitiendo la recta final de su temporada 5.

Mientras que la noticia no debería ser una noticia para los seguidores más cercanos, pues su creador Dan Fogelman siempre ha asegurado que su plan se cerraba con la temporada 6, asimilar la despedida de sus queridos personajes va a costar un tiempo.

Ahora han vuelto a salir a la luz unas declaraciones de su protagonista Milo Ventimiglia, el querido Jack Pearson, sobre los problemas que tienen con el tiempo y los actores de la serie, algo que también sería una importante razón para finalizar la historia.

"Dan Fogelman, el creador de nuestra serie, siempre imaginó menos capítulos que eso, pero dado el calendario de emisión, siempre piden 20 y pico episodios al año, todas las temporadas posibles. Pero con eso, creativamente, nos encontramos con problemas", contaba en Haute Living.

Y es que al trabajar a la vez con la misma versión de los personajes en varias etapas, es imposible luchar contra el tiempo y con que esos jóvenes actores sigan creciendo.

"Quiero decir, mi personaje está muerto, pero los actores más jóvenes que hacen de nuestros hijos están creciendo y chocando contra las edades de los actores que hacen los personajes como adolescentes. Así que al final es como, bueno, ¿ahora cuál eliges?", revela.

"Hay muchos obstáculos creativos que los guionistas no pueden solucionar. Quiero decir, pueden usar un montón de efectos especiales para que yo parezca tener 20 años, pero no pueden hacer que unos chavales de 13, 14 años vuelva a parecer que tienen 8. El tiempo pasa, y realmente no podemos pararlo", reconoce.

Es cierto que en la última temporada las tramas más de "adolescencia" han pasado a interpretarse por el trío de "niños" Pearson, mientras que la siguiente generación ha tenido menos tiempo en pantalla y se han centrado en sus tramas como jóvenes adultos. Así, una nueva generación de pequeños actores se ha presentado para contar las historias de los primeros años como padres de Jack y Rebecca (Mandy Moore).

Seguro que te interesa:

El guiño en 'This Is Us' que adelantaba el nombre de la hija de Kate y Toby