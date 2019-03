Un año sin 'Breaking Bad'

365 días sin 'Breaking Bad'. Ya hace un año que la serie de Vince Gilligan puso punto final a la historia de Walter White. Mientras los fans esperan con muchas ganas el estreno del 'spin off' de la ficción 'Better call Saul', que será una secuela de esta serie, no hemos podido pasar por alto el aniversario de esta exitosa serie de AMC.

"Felina" es el título del último capítulo de la serie, un nombre muy significativo para el mundo de 'Breaking bad'. Fe (hierro, elemento dominante en la sangre), Li (litio, utilizado en la producción de metanfetamina) y Na (sodio, elemento químico presente en las lágrimas). Sangre, metanfetamina y lágrimas y el resultado es 'Breaking Bad'. Estos tres elementos fueron claves para componer un espectacular final en donde Walter White saldó viejas deudas, se despidió de su familia y cumplió su venganza.

Pero esta serie nos ha dejado grandes momentazos que serán muy complicados de olvidar. Es el caso de la muerte de Krazy-8, el primer hombre asesinado a manos de Walter White que marcó un antes y un después en la historia del profesor de química que vimos en el tercer capitulo de la tercera temporada o la muerte de Jane. En el duodécimo capítulo de la segunda temporada, "Phoenix", Mr. White deja que la novia de su compañero muera ahogada en su propio vómito.

Tampoco podemos olvidar en esa primera temporada cuando Walter White hace volar por los aires la guarida de Tuco Salamanca con fulminato de mercurio o cuando Walter están, cuarenta minutos de duración, cazando una mosca que se ha colado en su laboratorio o cuando Saul Goodman, personaje que centra el spin-off, 'Better Call Saul', realiza su peculiar irrupción como abogado de Walter y Jesse.

'Breaking Bad' es la historia de Walter White, un profesor de química con serios problemas económicos con un cáncer de pulmón irremediable que comienza a cocinar y vender metanfetamina para pagar su tratamiento y asegurar el futuro de su familia.



La serie de AMC recogió cinco premios Emmy en la última edición en las principales categorías: mejor serie, mejor guión, mejor actor protagonista (Bryan Cranston) y mejores secundarios (Anna Gunn y Aaron Paul). 'Breaking Bad' cuenta también con un Globo de Oro y un BAFTA a la mejor ficción, entre los numerosos premios que ha recogido a lo largo de estas cinco temporadas.