Miley Cyrus se ha quedado sin los "Manolos" de Carrie Bradshaw. La joven actriz AnnaSophia Robb será la joven Carrie Bradshaw en la precuela de 'Sexo en Nueva York' que prepara la cadena estadounidense The CW, que estará ambientada en los años 80.



A AnnaSophia Robb la hemos visto en películas como 'Charlie y la fábrica de chocolate', 'Jumper' o 'La montaña embrujada' y ella ha sido la elegida por la cadena para protagonizar 'The Carrie Diaries', la precuela de la popular serie de la HBO 'Sexo en Nueva York'.



Una joven actriz prácticamente desconocida si la comparamos con los nombres que sonaban para dar vida a la joven Carrie en los mentideros de Internet. Se habló de Blake Lively, Elizabeth Olsen o incluso de Miley Cyrus, pero finalmente será Robb quien encarne en su época adolescente al personaje que interpretó, en la pequeña y en la gran pantalla, Sarah Jessica Parker.



'The Carrie Diaries' ('Los Diarios de Carrie') es el título del último libro de Candace Bushnell, la columnista en cuya historia real se basa la saga de 'Sexo en Nueva York'. Una obra en la que relata los años de instituto de la protagonista que vivirá sus primeros amores y su paso de niña a mujer y comenzará a hacerse preguntas sobre el sexo, la amistad, la familia mientras explora su adolescencia.



El capítulo piloto de 'The Carrie Diaries' contará con Amy B. Harris como guionista y productora de la adaptación, labores que ya desempeñó en la serie original, y con Miguel Arteta ('A dos metros bajo tierra') como director.



También están implicados en el proyecto Josh Schwartz y Stephanie Savage, ambos productores ejecutivos de 'Gossip Girl' además de con Len Goldstein ('Hart of Dixie') en la producción.