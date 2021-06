Ann Dowd habla del poderoso cambio de tía Lydia en 'El cuento de la criada' que veremos en la temporada 5

'El cuento de la criada' ha terminado su temporada 4 dejando muchos interrogantes sobre el futuro de Gilead y de la serie en general. En esta entrega hemos visto como, por primera vez, los cimientos de Gilead se están tambaleando mostrando a sus personajes más poderosos en algunas de sus formas más débiles.

Así, se ha visto como Serena o Fred ya no gozan del poder y del privilegio que tenían en temporadas anteriores ya que, ahora, están detenidos por el gobierno de Canadá. Además, las criadas protagonistas han mostrado mucha más fuerza y valor enfrentándose a sus verdugos. Y, por último, tía Lydia ha probado de su propia medicina al verse relegada en sus funciones.

Ahora, tras el final de la serie y la muerte de uno de sus protagonistas, Ann Dowd ha hablado sobre su personaje, tía Lydia, en una reveladora entrevista para 'THR' donde revela muchos aspectos que desconocíamos de ella.

De esta forma, la actriz asegura que tía Lydia "nunca se perdonará", el final de la temporada 3 cuando June logra que escaparan todos esos niños de Gilead. "Fue un fracaso colosal para Lydia. Sabía que algo estaba sucediendo, pero no podía acertarlo. Y ella nunca se perdonará a sí misma. No hay nada peor que podría haber pasado que esos niños saliendo. Habla de un desastre. Y luego perder su estatus y ser amenazada. Lo último que quiere esa mujer es estar en un asilo de ancianos con unas tías. Preferiría simplemente morirse y terminar con todo", dice a 'THR'.

Tras estos acontecimientos y, después de que June logra escaparse de Gilead, Lydia pierde su poder pero consigue volver a dirigir el centro rojo tras chantajear al comandante Lawrence y crear una alianza con él: "Hay muchas formas en las que ella está cambiando y son poderosas".

Ann Dowd también asegura que Lydia siente amor por sus criadas, especialmente por June y Janine, de esta última explica que se siente culpable de haberle sacado el ojo: "e siente responsable de ella y la cuidará toda su vida. Y viendo cómo Janine nunca volverá a ser la misma; ella cambió el alma de la inocencia. Maddie la interpreta tan hermosamente. Lydia es responsable de quién es esa chica".

La temporada 4 termina con ella recuperando su poder pero viendo su desmedida autoridad, ¿qué pasará con ella en la temporada 5?: "No me sorprendería que intervenga con la confianza renovada de alguien que ha recuperado su equilibrio. ¿Ella se ablandará? Creo que leí en uno de los guiones que los rebeldes ya no abundan entre las criadas. Las Junes y Moiras, ese nivel de 'vete a la mierda' no están. No creo que Lydia tenga ningún problema para ordenar y seguir lo que necesita seguir para mantener las cosas en movimiento".

Ann Dowd confiesa cómo creó el personaje

Tía Lydia es uno de los personajes con más aristas de la serie. Así, la hemos visto mostrar una severidad extrema como poniéndose emotiva con las criadas. Anna Dowd explica que Lydia actúa así porque tiene unas creencias férreas en la lucha de Gilead: "Simplemente asumo que lo que sea que esté haciendo, como el resto de nosotros en nuestras vidas, lo está haciendo por razones en las que cree. Así que el trabajo es encontrar las razones y construir su vida antes del comienzo".

"Le enseñaron que el sexo es el camino del diablo, todo es para Dios y no usas tus propios sentimientos para interponerse en el camino del propósito de Dios. Y, como maestra, puedo verla mirando el comportamiento de los jóvenes y diciendo: 'El lenguaje descuidado, la libertad sexual, la ropa, el aborto fácil. No no no. No son las intenciones de Dios en absoluto'", dice sobre el personaje.

Además, explica cómo empezó a meterse en el mundo de Gilead: "Puedo ver las reuniones en el sótano de la iglesia y cómo ella se une a un grupo de personas muy conservadoras que piensan que el mundo se está desmoronando"

"O te unías o morías. Entonces, se trata de supervivencia", aclara. "Cree en la causa y que querría hacer todo lo posible para ofrecer a estas jóvenes la oportunidad de una vida mejor, la oportunidad de conocer a su creador al final de esta vida".

