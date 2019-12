El escritor polaco de fantasía heroica Andrzej Sapkowski se ha convertido casi de forma automática en el autor más vendido de Amazon. Si estás interesado, puedes encontrar sus novelas aquí.

Los fans de la nueva serie de Netflix, protagonizada por Henry Cavill y basada en las novelas de Sapkowski, han establecido de forma casi inmediata comparaciones entre esta ficción y la de HBO, 'Juego de Tronos'.

Lo cierto es que las dos franquicias son bastante distintas, pero por si quedaba alguna duda ya en 2018 Andrzej Sapkowski, en la Comic Con de Varsovia, soltó con mucho sentido del humor esta gran diferencia.

"Creo que mi trabajo como consultor creativo de esta serie es asegurarme de que en ningún momento cante Ed Sheeran. Y me aseguraré de que eso no pase. Me aseguraré".

Como recordarás, el comentario del escritor hace referencia al criticado cameo de Ed Sheeran en la séptima temporada de 'Juego de Tronos'. Allí, Ed Sheeran interpretó a un soldado Lannister cantando en una hoguera antes de que Arya Stark se cruce con el grupo.

Y si ya has visto 'The Witcher', sabrás que la música si es un elemento importante en la serie, a través de las canciones del juglar Jaskier. Pero parece que el novelista hizo su trabajo y por el momento no hay ni rastro de Ed Sheeran.

Seguro que te interesa:

¿Enanos o puertas? El error del doblaje español de 'The Witcher' que recuerda al 'sicansíos' de 'Juego de Tronos'