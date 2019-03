Los zombies de AMC no pierden fuelle con la edad. La serie 'The Walking Dead' no trata de suavizar sus tramas. Todo lo contrario. Andrew Lincoln (Rick en la ficción) ha confirmado que la quinta temporada de 'The Walking Dead' continuará con su afición por matar a personajes.



Según recoge Entertainment Weekly, para Lincoln "la muerte es una parte inevitable de la serie". "Uno de los grandes factores es que todos los personajes corren riesgo, incluso los favoritos. Y esta temporada tendrá sus muertes", explica el actor.



Por lo que parece más de un personaje correrá un gran peligro durante la quinta temporada de la serie. Sin ir más lejos, una de las primera imágenes lanzadas por AMC tenía como protagonista a un Daryl Dixon (Norman Reedus) magullado, ensangrentado, atado y amordazado.



Andrew Lincoln también ha explicado el gran cambio que sufrirá su personaje en la nueva tanda de episodios tras alzarse, de nuevo, como el líder de los supervivientes al final de la cuarta entrega.



"Veremos a un Rick increíblemente peligroso y poderoso en esta temporada", afirma Lincoln. El actor también ha confesado que su personaje "trata de hacer las paces entre su humanidad y la brutalidad necesaria para defender a los suyos".



"Él es un gran padre y creo que todo sobre la familia. Si estás con él, eres su familia. Si te opones a él, tienes un problema", concluye.