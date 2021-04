Sorpresa en 'Anatomía de Grey': DOS estrellas más regresan en la playa de Meredith

Mientras los rumores siguen circulando sobre si la temporada 17 de 'Anatomía de Grey' será o no la última, el drama médico desde luego está haciendo méritos para que sus posibles últimos capítulos sean inolvidables.

La temporada, marcada por la crisis del coronavirus que tanto ha afectado a los sanitarios, ha tenido varios momentos de lágrimas para sus fans, tanto de alegría como de tristeza.

La especie de 'limbo' en forma de playa en el que Meredith Grey se encuentra al estar inconsciente y enferma de COVID-19 ha dado lugar a emotivos e inesperados reencuentros.

Junto al personaje de Ellen Pompeo hemos podido ver a queridos personajes como su marido, Derek Shepherd (Patrick Dempsey) y George O'Malley (T.R. Knight), que fallecieron en la serie hace años.

Ellen Pompeo en 'Anatomía de Grey' | ABC

Pero la ficción aún tenía algunas sorpresas preparadas, y el último capítulo 'Breathe' ha sido pura emoción. Si aún no lo has visto no sigas leyendo si no quieres spoilers .

El episodio ha encogido el corazón de los fans al traer de vuelta a la hermana de Meredith, Lexie Grey. El regreso de Chyler Leigh ya se adelantó con un avance la semana pasada que ha puesto el hype por el 17x10 por las nubes, pero Lexie no ha venido sola.

Además de su regreso también ha pasado por la playa el que fue su pareja, Mark Sloan. El personaje de Eric Dane también falleció en consecuencia del trágico accidente de la temporada 8 pero, como él mismo ha asegurado, "ha sido tan genial estar de vuelta con mi gente. Es como si nunca me hubiera ido".

Mark y Lexie siempre han sido una de las parejas más queridas de 'Anatomía de Grey', y los fans no han tardado en revolucionar las redes para compartir su emoción por el reencuentro del capítulo. Puedes ver más de este gran momento en el vídeo de arriba.

Lexie no pudo estar presente en el rodaje

Como ha confesado Eric Dane a THR, Chyler Leigh no pudo estar presente en el rodaje de la playa debido a las restricciones de la pandemia, por lo que tuvieron "que crear un poco de magia".

La actriz se encuentra actualmente en Vancouver rodando su serie actual, 'Supergirl', y debido a los periodos de cuarentena entre países le era imposible viajar para reunirse con sus excompañeros. Aún así, el momento no ha perdido la emoción de ver a las hermanas juntass de nuevo.

Seguro que te interesa:

Katherine Heigl rompe su silencio sobre su polémica salida de 'Anatomía de Grey': "Podría haberlo manejado con más elegancia"