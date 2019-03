Se amplia el reparto en 'El Mentalista' y 'Once Upon a Time'

IVAN SERGEI Y JULIAN MORRIS

Los dos nuevos fichajes de las series 'El Mentalista' (CBS) y 'Once Upon a Time' (ABC) tienen algo en común, el sentido del deber. En la primera, el actor Ivan Sergei, dará vida a un agente del FBI y, en el caso de Julian Morris, interpretará al príncipe de la Bella Durmiente que tratará de rescatarla en 'Once Upon a Time'.