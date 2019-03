'American Horror Story' viaja hasta los años 60

Aunque ya había desvelado lo más importante -que se centrará en el día a día de un psiquiátrico- sus seguidores también estaban ansiosos por saber cuándo sucedería toda la acción, así que Murphy ha tirado de la manta. Jessica Lange y sus compañeros de reparto se verán envueltos en una trama sesentera.



"No lo había dicho públicamente, pero la nueva temporada estará situada en los 60", ha revelado Murphy en una entrevista al portal Vulture. además, también ha adelantado las líneas maestras de algunos de los nuevos personajes. "Chloë Sevigny interpreta a una mujer que ha sido encerrada en el psiquiátrico por que le gusta el sexo, así que su marido la manda allí".



Y es que según reconoce el creador de la exitosa serie, centrarse en los años 60 le permite desarrollar este tipo de historias por que "en aquellos días podías encerrar a una persona sólo por eso". "Otro personaje está allí simplemente porque es lesbiana. No hay nada que de más miedo a que venga alguien y te diga que te van a encerrar en un sanatorio mental porque no tienes ningún derecho legal y tienes que estar allí hasta el fin de tus días". "Eso sí que es un horror real", enfatizó el productor.



Además, y aunque ya sabíamos el nuevo papel que tendría Jessica Lange en esta temporada, quiso adelantar más detalles. "La instutición mental está dirigida por Jessica Lange algo que es muy muy muy divertido de escribir porque puedes decidir quién de toda esa gente está loca o no". "Y es que, muchas veces la gente mentalmente inestable es la más estable, así que me parece divertido escribir sobre gente a la que la sociedad ha repudiado".



El gran reto de esta segunda temporada es hacer que el público se acostumbre a ver a los actores de la primera interpretando nuevos personajes en la segunda, algo un tanto arriesgado pero que Murphy toma como un reto. "Creo que a la gente le encantará ver a Evan Peters, que fue el chico malo de la última temporada, siendo el héroe ahora".



Y es que Murphy y su socio en la producción, Bryan Falchuk, van a cambiar "su aspecto e, incluso, van a sonar diferente", por que ambos han decidido "cambiar el acento" de los antiguos protagonistas en sus nuevos papeles.