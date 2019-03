'American Horror Story' renueva por una quinta temporada en FX

Habrá una nueva entrega de 'American Horror Story'. La serie creada por Ryan Murphy ha sido renovada por una quinta temporada, tras el estreno de la cuarta temporada, que batió récord de audiencia.



'Freak Show', la nueva entrega de 'American Horror Story', llegó este miércoles 8 de octubre a la televisión estadounidense y lo hizo a lo grande. Más de 6 millones de espectadores vieron el capítulo que abre esta temporada que emite todos los miércoles FX.



La renovación de 'American Horror Story' no coge por sorpresa a Ryan Murphy, que hace unos días aseguraba en su Twitter que ya sabía cuál sería la temática de la quinta temporada y que habría pistas sobre ello en los primeros episodios de la cuarta tanda de capítulos.



Todavía no se conoce el reparto que protagonizará esta quinta temporada, pero presumiblemente Jessica Lange no formará parte de él, ya que dijo que esta cuarta temporada sería su última participación en 'American Horror Story'. Aunque después de ver su actuación en el primer capítulo de 'Freak Show', sus seguidores ruegan por que se lo piense...