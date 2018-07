El despacho de Saul Goodman no para de recibir clientes. Tanto que la cadena AMC ha decidido renovar 'Better Call Saul' por una tercera temporada.



La serie protagonizada por Bob Odenkirk estrenó su segunda temporada en febrero y antes de que finalice esta entrega, la cadena de cable estadounidense ha anunciado su renovación: "Lo que Vince (Gilligan, creador de 'Breaking Bad'), Peter (Gould, showrunner de la serie) y Bob (Odenkirk, el protagonista) han logrado con 'Better Call Saul' es realmente remarcable y notable", ha dicho Charlie Collier, presidente de AMC, en un comunicado que recoge EW.



El 'spin-off' de 'Breaking Bad' fue el mejor estreno de cable de la historia con casi 7 millones de espectadores en EEUU. Desde que se estrenó, son muchos los rumores sobre un posible cameo de los protagonistas de su serie "madre". De hecho, Aaron Paul ha declarado en numerosas ocasiones que el estaría encantado de participar en esta serie.