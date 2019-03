Allison Janney, ganadora de un Globo de Oro, interesada en la vuelta de 'El ala Oeste de la Casa Blanca'

'El Ala Oeste de la Casa Blanca' se emitió durante siete temporadas entre los años 1999 y 2006. Pero a pesar de que han pasado 12 años de su final, la actriz Allison Janney siempre será recordada por su papel de CJ Cregg en la serie de NBC. En la gala de los Globos de Oro celebrada este domingo en Los Ángeles, la actriz se pronunció sobre la posibilidad de hacer un revival de la serie creada por Aaron Sorkin.

Durante una entrevista en la alfombra roja de los Globos de Oro, donde ha recibido un premio por su interpretación en la película 'Yo, Tonya', la actriz no dudó en declarar que le encantaría que la ficción volviera a televisión, según recoge el portal Collider.

Mientras promocionaba '[[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/se-estrena/temas/mollys_game-1|||Molly’s Game]]', Aaron Sorkin admitía que había estado pensando en posibles ideas para traer de vuelta 'El ala Oeste de la Casa Blanca'. Según explicaba en su momento el también creador de 'The Newsroom', le encantaría ver a Sterling K. Brown, también ganador de un Globo de Oro por 'This Is Us', como Presidente de Estados Unidos en esta hipotética nueva versión. Además, a Sorkin también le gustaría traer de vuelta a parte del reparto original como Bradley Whitford o la propia Allison Janney. Y esta última lo tiene claro cuando se le pregunta si aceptaría formar parte del proyecto:

"Sí, ¡por supuesto! ¿Estás de broma? Es una de las cosas favoritas que he hecho en mi vida. Son algunas de mis personas favoritas en este planeta tras haber trabajado con ellos en esa serie. Me lanzaría a la posibilidad de hacer eso. Quizá como una serie limitada. Y no. No sé como podíamos hacerlo, pero estoy dentro. Si Aaron está dentro, yo estoy dentro. Simplemente esperaré a que lo escriba, pero estoy dentro".

Por su parte, la cadena NBC también se ha mostrado interesada recientemente en posibles revivals de sus series más míticas, como 'The Office' o 'Rockefeller Plaza'.