Sterling K.Brown, protagonista de 'This Is Us', hace historia en los Globos de Oro 2018

Este domingo 7 de enero Sterling K. Brown, protagonista de 'This Is Us', ha hecho historia en Los Ángeles. El que da vida a Randall Pearson ha sido el primer hombre afroamericano en ganar un Globo de Oro en la categoría de actor principal de drama.

De este modo, sucede a otros actores negros que habían sido nominados en esta importante categoría, como Phillip Michael Thomas ('Corrupción en Miami'), James Earl Jones ('Gabriel's Fire and Pros and Cons') y Andre Braugher ('Gideon's Crossing').

El actor de 41 años se ha acordado en especial de Dan Fogelman, creador de la serie, por un motivo muy particular: "Tu has escrito un papel específicamente para un hombre negro, que sólo puede ser interpretado por un hombre negro. Y lo que me gusta tanto de ahí es que por fin me han visto por lo que soy, y que por fin me han apreciado por lo que soy. Eso complica aún más el hecho de rechazarme a partir de ahora, o de rechazar a alguien que se parezca a mí. Por todo ello, gracias, Dan Fogelman".

El actor, que ya ganó un Globo de Oro en la pasada edición por su papel en la serie 'American Crime Story' como actor de reparto, no sabía que era el primer actor negro en ganar en la categoría, pero es consciente del valor histórico de su victoria. "Estoy aquí sosteniendo este torpedo. Espero que otro actor negro esté aquí sosteniendo este trofeo antes de 75 años".

Brown explicó que interpretar a Randall Pearson, un hombre negro que fue adoptado por una familia blanca cuando era un bebé, significa mucho no sólo para él sino también para todos los demás hombres negros deseosos de una representación positiva en televisión y en el cine. "Lo que significa que es más difícil para la gente rechazarme y rechazar a gente que se parece a mí, así que gracias, Dan. Gracias a la prensa extranjera de Hollywood".