Algunos personajes muertos en la serie de 'Juego de Tronos', siguen vivos en los libros

'Juego de Tronos', la ficción de la cadena HBO, ha llegado a su sexta temporada y, aunque en un principio la serie estaba basada en las novelas de George R. R. Martin, los creadores de la ficción han decidido ir más por libre.



Los seguidores de la serie que habían leído las novelas de la saga 'Canción de hielo y fuego' pensaban que ya conocerían lo que iba a pasar en la serie, sin embargo, la sexta entrega se adentra en un mundo desconocido para todos los seguidores.



Las diferencias entre la serie y los libros son tan evidentes que algunos personajes se encuentran 'en tierra de nadie', pues en los libros se encuentran con vida pero los creadores de la ficción se han encargado de borrarles de la trama, o viceversa.



¡Cuidado! Si no has terminado la quinta temporada de la serie, no sigas leyendo esta noticia.



Por eso, 'Mashable', un blog de noticias de Internet, ha elaborado un pequeño resumen de todos los personajes y de su actual papel, tanto en los libros como en la serie.

El futuro de Stanis Baratheon es uno de los ejemplos más claros. El personaje de Stephen Dillane murió a manos de Brienne de Tarth en la ficción, pero Martin se encargó de asegurar que en sus libros sigue con vida. En la misma situación se encuentran Shireen Baratheon, Jeine Westerling o Myrcella Baratheon.



La muerte de Jon Nieve es, sin duda, una de las más controvertidas. El personaje fue asesinado por sus compañeros de la guardia de la noche en el último capítulo de la quinta temporada, pero el destino del personaje de Kit Harington no está tan claro en los libros.



Otros personajes, como es el caso de Catelyn Stark, ha resucitado en los libros de Martin, aunque en la serie de la HBO siga muerta.



La sexta temporada de 'Juego de Tronos' se estrena en la primavera de 2016, momento en el que se podrá ver qué han preparado los creadores de la serie, ya que la nueva temporada se adentra en 'Vientos de Invierno', la novela de George R. R. Martin que todavía no ha visto la luz.