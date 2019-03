"Algo o alguien tiró de las mantas": La oscura experiencia paranormal de Taissa Farmiga tras el rodaje de 'American Horror Story'

Ryan Murphy y su antología 'American Horror Story' han estado dándonos buen material para nuestras pesadillas durante sus siete temporadas. Ahora que sabemos que Taissa Farmiga regresará a la serie la joven actriz ha contado que los sucesos extraños de 'American Horror Story: Coven' no solo se limitaron a lo que vimos en pantalla.

Así se lo ha relatado Taissa Farmiga a Bloody Disgusting: "Estábamos rodando en Nueva Orleans, con todo ese vudú, espíritus y almas. Terminamos de rodar y llegué a casa y eran poco más de las 2. Mi hermana (Vera Farmiga) había estado investigando para 'Expediente Warren' y me dijo que la hora de las brujas era las 3 de la mañana. Así que estaba emocionada de irme a la cama antes".

"Estaba muy cerca de dormirme cuando de repente me quedé completamente despierta. Mis ojos no estaban abiertos pero me sentía completamente despierta y escuché unos pasos sobre el suelo de madera. Pensé 'oh, mierda'. Estaba durmiendo en el lado izquierdo de la cama y de repente noté que alguien agarró las mantas y comenzó a tirar".

Rápidamente, Taissa reaccionó: "Salté, me asusté y encendí la luz. Allí no había nada, no vi nada. Pero no pude dormir en toda la noche". Hay que resaltar que no por ello la actriz le ha cogido miedo al genero de terror, y en sólo unos días estrenará 'La Monja', el spin off de 'Expediente Warren' del que es protagonista.