La adorable foto de Kaley Cuoco y Jim Parsons que hará que te duela más el final de 'The Big Bang Theory'

Los seguidores de 'The Big Bang Theory', la serie que en España emite Neox, poco a poco se van haciendo a la idea de que el final está cerca. Pero a sus actores la despedida no les está siendo nada fácil.

A Kaley Cuoco, Penny en 'The Big Bang Theory', le está costando decir adiós a la serie que le ha hecho tan famosa mundialmente. En los últimos días la actriz ha compartido diversas imágenes con el resto del reparto de la serie, y una de ellas es especialmente emotiva. Dale al play del vídeo si estás preparado para echar un poquito más de menos 'The Big Bang Theory', y eso que aún no ha acabado.

...

Seguro que te interesa:

Espectacular tráiler de la tercera temporada de 'Stranger Things' en el que el monstruo te va provocar pesadillas