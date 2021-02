'Juego de tronos' es sin duda la serie que consiguió catapultar a Rose Leslie a la fama mundial. No obstante, la actriz ha demostrado que su éxito no se debe a la casualidad, sino a su esfuerzo y por supuesto, a sus magníficas dotes interpretativas. En series como 'Downton Abbey' o 'The Good Fight', Rose volvió a evidenciar que es una gran intérprete.

Aunque jamás podrá negar que 'Juego de tronos' le ha dado de las mejores cosas que tiene en su vida. Gracias a esta serie no solo pudo adquirir una mayor relevancia en el mundo de la interpretación, sino que también se ha convertido en madre. Allá por el 2001, durante la grabación de la ficción, Rose y Kit Harington, también conocido por todos como Jon Snow, se enamoraron. En 2018 se casaron y tras casi una década de relación, el año pasado han sido padres de su primer hijo.

Quizás volvamos a ver a sus personajes juntos en la pantalla, ya que son muchas la voces que han apuntado a la posibilidad de que se haga una película sobre 'Juego de Tronos'. Lo que sí esta claro es que seguiremos viendo a Ygritte y a Jon Nieve muy unidos en la vida real.

Después del desenlace de esta exitosa ficción creada por HBO, Leslie ha continuado trabajando muy duro y de hecho, próximamente la podremos ver actuando en una producción de la misma plataforma. La intérprete volverá a la televisión con 'The Time Traveler' s Wife'.

Se trata de una adaptación de la novela homónima de Audrey Niffenegger y en realidad ya fue traducida al lenguaje cinematográfico en el año 2009. El director Robert Schwentke llevó la historia de Niffenegger a la gran pantalla con el filme 'Más allá del tiempo', el cual fue protagonizado por Rachel McAdams y Eric Bana. Sin embargo, la nueva adaptación correrá a cargo de Steven Moffat, quien ha trabajado en series como 'Doctor Who' o 'Sherlock' y según hemos podido leer, tendrá un cariz más dramático.

Rose Leslie protagonizará la serie junto a Theo James ('Divergente') y ambos le darán vida a Claire y a Henry, una inusual pareja. Desde que tenía ocho años, Henry tiene la capacidad involuntaria de viajar en el tiempo. Gracias a ella ha podido conocer a su mujer, pero esta será un arma de doble filo, ya que su incontrolable don complicará enormemente el devenir de su relación con Claire.

El personaje al que encarnará Leslie ha sido descrito por la plataforma como una mujer inteligente, imparable y pasional. Claire lleva recibiendo las intermitentes vistas de Henry desde su infancia y aunque su destino parece que es estar juntos, los continuos viajes de su marido por el tiempo le pondrán mucha trabas a su romance.

