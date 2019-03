Adele, la última cantante en convertirse en un personaje de 'Los Simpson'

Adele ha sido la última famosa en convertirse en un personaje amarillo de cuatro dedos. La cantante se ha convertido en un personaje más de 'Los Simpson' gracias al artista contemporáneo Alexsandro Palombo.



La cantante ha sacado un nuevo single, llamado 'Hello', después de varios años de inactividad y ese ha sido el hilo conductor de las ilustraciones creadas por Polombo.



El cambio físico que ha experimentado Adele, y que se ha podido observar en su nuevo videoclip, también ha quedado reflejado en los dibujos del artista.



'Los Simpson' es una de las series que ha acogido a más personajes reconocidos. El honor de ser el primero se lo llevó Tony Bennett, cantante estadounidense de orígenes italianos.



Phil Hartman, el actor encargado de poner voz a los personajes Troy Mc Clure y Lionel Hutz en la versión original, se convirtió en el actor con más apariciones en la serie, con un total de 52.



Pero Adele no ha sido la única cantante que se ha hecho un hueco en el mundo de los personajes amarillos. Katy Perry, Metallica, Coldplay, 50 Cent, Paul Mc Cartney, The Who o R.E.M. se convirtieron en un habitante más de Springfield.