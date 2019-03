Una adaptación 'extraordinaria'

El Capitán Nemo, el Hombre Invisible o el Dcotor Jekyll y Mr. Hyde serán algunos de los personajes de esta liga extraordinaria con ambientación en la época Victoriana.



El que fuera 'showrunner' de 'Héroes', 'Kings' y 'The River', Michael Green, será el escargado de desarrollar el proyecto, mientras que ni Alan Moore ni el ilustrados Kevin O’Neill estarán vinculados con el mismo.



La productora ha dado todo el poder y la responsabilidad a Michael Green, que será tanto productor ejecutivo como guionista. Si el resultado es positivo, Fox seguirá contando con el productor para la temporada completa de 'La Liga de los Hombres Extraordinarios', según The Hollywood Reporter. Por el momento solo se ha aprobado la producción del piloto.



Haciendo memoria, el cómic fue adaptada a la gran pantalla en el año 2003, sin embargo, la película protagonizada por Sean Connery no llegó a conseguir el éxito esperado.