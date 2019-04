Acusan a 'The Walking Dead' de haber copiado uno de los elementos esenciales de 'Juego de Tronos'

En el final de la novena temporada de la serie ha llegado el invierno a 'The Walking Dead' y claro, hasta los zombies se han congelado.

Muchos de los seguidores de la ficción de AMC han comparado el aspecto de los no-muertos de 'The Walking Dead' con los Caminantes Blancos de 'Juego de Tronos'.

Norman Reedus ya había adelantado que en el final de esta temporada los fans verían algo inédito hasta el momento. "Visualmente el último episodio no se parece a nada de lo que has visto antes en 'The Walking Dead', explicó Reedus hace unos días en una entrevista a Entertainment Weekly.

Así han reaccionado en las redes sociales:

