La actriz Kathy Griffin posa con una cabeza ensangrentada de Donald Trump

La actriz Kathy Griffin ha ido más allá de lo políticamente correcto al posar para el fotógrafo Tyler Shields en una sesión de fotos en la que aparece sosteniendo la cabeza ensangrentada deDonald Trump, actual presidente de EEUU.

Kathy Griffin y su polémico posado | Tyler Shields

Griffin, conocida por participar en programas de humor estadounidenses como 'Saturday Night Live' o en la comedia 'De repente Susan', se ha disculpado horas después en su cuenta oficial de Twitter: "Lo siento mucho, he ido demasiado lejos. Me equivoqué".

I am sorry. I went too far. I was wrong. pic.twitter.com/LBKvqf9xFB