De actriz a cantante: Millie Bobby Brown ('Stranger Things') ofrece un concierto al estilo 'Carpool Karaoke'

Todo lo que Millie Bobby Brown hace en redes, se convierte en viral. La actriz que interpreta a Eleven en 'Stranger Things' se ha marcado un concierto al estilo 'Carpool Karaoke' que ha revolucionado a sus fans.

Ha sido la propia Millie Bobby Brown quien ha publicado en su cuenta de Twitter el vídeo en el que aparece cantando a pleno pulmón y sin complejos las canciones de algunos de sus ídolos. La actriz, de 13 años, ocupaba el asiento del copiloto mientras una amiga suya conducía.

Desde el tema "Barcelona" de Ed Sheeran a "Bacon" de Nick Jonas o "Don't you remember" de Adele. Y cómo no, no podía faltar una canción de su ídolo máximo, el rapero Drake.

El vídeo, que se asemeja al programa 'Carpool Karaoke' en el que James Corden sienta a famosos en su coche y les entrevista a la vez que cantan canciones, cuenta con casi 600.000 reproducciones y el 'tuit' cuenta con 60.000 likes y 6.600 retuits. ¿Probará suerte en el mundo de la música como Chandler Rigss ('The Walking Dead')?