Una de las actrices más conocidas de 'American Horror Story' no seguirá en la serie

La actriz que no tendrá más minutos en pantalla en la próxima temporada de 'American Horror Story' será Lady Gaga.

La cantante apareció por primera vez en la quinta temporada reemplazando a Jessica Lange como la directora al frente del Hotel. Más adelante volvió a salir en 'American Horror Story: Roanoke' como la bruja del bosque. Tras varios rumores sobre la aparición o no de Lady Gaga en la séptima temporada, Entertainment Weekly ha dejado claro que la actriz no continuará en la serie.

RUMOR: According to an article in Vogue magazine, Lady Gaga is returning for #AHS7 pic.twitter.com/aVnZTMDjFS