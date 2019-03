Los actores de 'The Walking Dead' despiden con gran emoción a una de las víctimas de Negan

Atención esta noticia contiene Spoilers si no has visto el primer episodio de la séptima temporada de 'The Walking Dead'. La semana pasada se estrenaba la serie con uno de sus arranques más espectaculares y traumáticos desde que inició la ficción. Así, tras conocerse que una de las víctimas de Negan era el personaje de Glenn, interpretado por el actor coreano Steven Yeun, muchos de sus compañeros han querido dedicarle unas preciosas y emotivas palabras tras conocer su salida de la serie.

"Era un miembro del reparto muy divertido e inspirador y siempre trataba de hacer el rodaje más ameno. Va a ser realmente duro no tenerlo alrededor", confiesa el creador de la serie de zombis.

Norman Reedus, quien interpreta a Daryl Dixon, es uno de los intérpretes que tiene una relación más cercana con Steven: "Es uno de mis mejores amigos. Estuve con él cuando le propuso matrimonio a su mujer. Hemos estado juntos desde que empezó la serie y la muerte de su personaje es una gran decepción", dice apenado.

Andrew Lincoln, Rick en la ficción, también ha querido añadir unas bonitas palabras hacia sobre su compañero: "No sólo es un actor increíble, sino también una de las mejores personas que he tenido la suerte de conocer. Su salida ha provocado un seísmo, ha dejado un gran hueco en la serie. Todos lo sentimos. Ha sido uno de los padres fundadores de 'The Walking Dead'".

Maggie, la mujer de Glenn en la serie, interpretada por Lauren Cohan comenta que el actor fue uno de responsables de unir a todos los miembros del equipo: "Al comienzo de la serie fuimos todos juntos a la celebración del Cuatro de Julio. De repente se puso a llover y Steven nos invitó a su casa. Nos dejó ropa seca, tocó la guitarra y todos nos pusimos a cantar", recuerda. Además, le augura un gran futuro profesional: "Me alegro mucho por él porque sé que va a hacer cosas geniales, es un hombre muy profesional y sigue vivo", bromea.

El director y productor ejecutivo de la serie, Greg Nicotero, termina confesando que Glenn era su personaje preferido: "Glenn es mi personaje preferido. Steven es muy perfeccionista y siempre tenía la impresión de que podía hacerlo mejor aunque ya estuviese bien. Es uno en un millón. La energía que da en el set de rodaje y su actitud, todo en él es de 10".