"Siempre en mi corazón": Los actores de 'Sensación de vivir' recuerdan a Luke Perry en un momento muy especial

Luke Perry fallecía el pasado 4 de julio de 2019 a consecuencia de un derrame cerebral que sufrió unos días antes del triste desenlace. Desde entonces el actor de 'Riverdale' ha dejado un hueco muy grande en todos aquellos que lo conocían.

Este pasado 11 de octubre Luke habría sido cumpleaños del actor, quien habría cumplido 54 años. Con motivo de esta fecha tan señalada sus compañeros de 'Sensación de vivir' no se han olvidado de él y han querido dedicarle a través de las redes sociales unos mensajes de cariño.

"Todos hermanos de diferentes madres. Feliz cumpleaños LP, RIP", escribe Ian Ziering con una imagen de cuando rodaban la serie donde aparece el reparto masculino.

Mientras que Brian Austin Green ha escrito: "¡¡Feliz cumpleaños hermano!! Te quiero", publicando una foto donde aparecen los dos muy sonrientes.

"Siempre en mi corazón", han sido las palabras elegidas por Jennie Garth quien subía una foto de los dos en su edad más adulta.

Shannen Doherty también se ha acordado de su amigo publicando una foto de él en Instagram stories escribiendo sólo: "Luke".

Por su parte, Tori Spelling, ha sido la que más se ha extendido en el mensaje al escribir: "Domingo perezoso con la familia... un poco de tiempo libre hoy me da una pausa para reflexionar. Agradecida con mi familia y mi familia extendida. Amándolos mucho ahora mismo. No me sentiría bien si no menciono que hoy es el cumpleaños de nuestro hermano Luke. Pensando en él y extrañándolo. Pero eso es todos los días. Muy agradecida de poder conocer a mi pequeño Beau y acurrucarlo cuando era un bebé".

