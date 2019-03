Los actores de Lost se reunirán por el décimo aniversario del estreno de la serie

"We have go back!" ("¡Tenemos que volver!"), le gritaba un barbudo y desesperado Jack (Matthew Fox) a Kate (Evangeline Lilly). Pues lo harán para celebrar su cumpleaños. Aunque, la reunión de los protagonistas de Lost para celebrar los diez años desde la premiere de la serie tendrá lugar no en una isla, sino en el marco del PaleyFest, el festival de televisión que se celebra cada año en Los Angeles.



El primer capítulo de los 121 que compusieron las seis temporadas de Perdidos -un piloto de doble duración- se estrenó el 22 de septiembre de 2004, y en su momento fue el episodio más caro de la historia de la televisión con unos 14 millones de dólares de presupuesto.



Los organizadores del certamen no han dado a conocer más detalles que la fecha del evento, el 16 de marzo, dejando en el aire qué miembros del equipo de la serie asistirán o si va a ser retransmitido on line, pero se espera más información en breve en su web paleycenter.org.



Además de su evento estrella con la reunión de los personajes de Lost, otros populares títulos de la pequeña pantalla serán protagonistas del Festival. Es el caso de Cómo conocí a vuestra madre, American Horror Story, The Vampire Diaries, Masters of Sex, Agents of S.H.I.E.L.D, Sleepy Hollow, The Originals, Veep o Community. También tendrá lugar la reunión del elenco de Veronica Mars ante el inminente estreno de la película.



Con esta increíble mezcla de nuevos shows, otros favoritos que regresan y dos reuniones del elenco de alto perfil, el PaleyFest 2014 será una cita obligada para los fans de televisión que asisten cada año procedentes de todo el mundo", dijo Pat Mitchell, presidente y CEO de The Paley Center for Media.



La 31ª edición del PaleyFest se celebrará dese el 13 hasta el 28 de marzo en el Dolby Theatre de Los Angeles, el espacio que alberga la gala de los Oscar. Las entradas estarán a la venta para los socios desde el 11 de enero y para el público en general desde el 13 de enero.