Un actor de 'The OC' y 'Nashville' llega a 'Anatomía de Grey' para derretirte el corazón

Como ya informó Krista Vernoff, directora de 'Anatomia de Grey', el amor jugará un papel importante en esta nueva temporada. La llegada del nuevo cirujano ortopedista revolucionará los pasillos del hospital y no es para menos, ya que el actor que interpretará a este nuevo personaje es Chris Carmack, a quien recordaréis por su papel de Will en Nashville o tal vez, como el sexy Luke de 'The O.C".

Chris Carmack en 'Nashville' | Nashville

Carmack cambia sus botas de cowboy por la bata blanca para adentrarse en el Gray Sloan Memorial. Aunque no se sabe mucho sobre este personaje, todo apunta a que el nuevo doctor pueda tener un romance con alguna de sus nuevas compañeras.

Como recordamos, Meredith (Ellen Pompeo) mantuvo una conversación con la pequeña Zola al final de la pasada temporada, sobre la posibilidad de encontrar el amor de nuevo. Por lo que parece que el corazón de la doctora Grey podría volver a estar ocupado. ¿Será por el nuevo doctor?

Lo que si está claro es que este guapo intérprete jugará un papel importante en la ficción, y derretirá más de un corazón.