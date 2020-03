'The Boys' convenció a crítica y público con su visión retorcida y peligrosa de los superhéroes, y su temporada 2 ya ha lanzado un primer adelanto.

Sin embargo, uno de los personajes de la serie, Hugh Campbell Sr., no volverá en esta segunda entrega.

El actor que le da vida, Simon Pegg, lo ha confirmado tajante a Collider.

"No. Me han quitado de en medio. Yo ya hice mi parte. Fue muy divertido hacer esa serie. Me gustó formar parte de ella".

La participación de Pegg en la serie como padre de Hughie fue precisamente un homenaje, ya que el actor fue la inspiración del autor del cómic para crear la apariencia del personaje.

Seguro que te interesa

Primer avance de la segunda temporada de 'The Boys': "¿Hay algo más terrorífico que Patriota en pequeño?"