Al actor que intepreta a Will Byers en 'Stranger Things' no le importa la sexualidad de su personaje

Daniel Reynolds, escritor estadounidense de 'The Advocate' publicó un escrito en el que comparaba al villano de la serie, el Demogorgon, con la homosexualidad. Así, 'The Upside Down' (El mundo del Revés) simbolizaría el hecho de "estar dentro del armario".

Aunque este debate suene un poco sorprendente, ya que estamos hablando de un chaval de apenas doce años, parece que Reynolds no es el único al que se le ha ocurrido esta teoría. Numerosos fans de la serie han compartido la idea en las redes sociales.

Sin embargo, Noah Schnapp no ha tardado mucho en dar su opinión y acallar los rumores.

"Para mí, el hecho de que Will sea gay o no se sale del tema. 'Stranger Things' es un show sobre un montón de niños que son unos marginados y se encuentran los unos a los otros porque han sido acosados de alguna manera o son diferentes. ¿El hecho de ser sensible, solitario, un adolescente al que le gusta la fotografía o una chica con el pelo rojo y unas gafas grandes te convierte en gay? Solo tengo 12 años pero sé que todos somos diferentes. Por eso creo que los Duffers escribieron la serie como lo hicieron. Puedes plantearte estas preguntas, pero ¡espero que la respuesta real nunca llegue!", escribe Schnapp.