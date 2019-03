'UnREAL' regresa con su segunda temporada el próximo 6 de junio. La serie de Lifetime protagonizada por Constance Zimmer y Shiri Appleby ha lanzado su primer teaser de esta nueva entrega, que llegará llena de nuevos rostros.



Ioan Gruffudd, el protagonista de 'Forever', es uno de los fichajes para esta segunda temporada. Gruffudd dará vida a un multimillonario llamado John Booth, una figura del mundo de la tecnología que aterrizará en la serie con la firme intención de conquistar a Quinn King (Constance Zimmer).



'UnREAL' también ha fichado a las actrices Monique Ganderton ('Los Juegos del Hambre'), Jessica Sipos ('Ascension'), Elizabeth Whitmere ('Clown'), Sunita Prasad ('The Day the Earth Stood Still') y Karissa Tynes ('Jennifer’s Body').