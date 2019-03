Aaron Sorkin pide perdón por 'The Newsroom'

El célebre guionista que ganó un Oscar con la película 'La red social', se sinceró acerca de su serie 'The Newsroom' en el Festival de Cine de Tribeca. Aaron Sorkin pidió perdón al mundo de la prensa alegando que nunca ha "intentado dar lecciones a los periodistas de cómo deben trabajar" y que en este sentido ha habido "un terrible malentendido".



El creador de 'The Newsroom' declaró que a pesar del torpe comienzo de su relación con el mundo del periodismo, quiere "hacer las paces y empezar de cero". Con estas declaraciones, el guionista y productor quiere poner término a los rumores que le acusan de reinventar el mundo de la prensa.



Sorkin explicó que está "muy orgulloso de la serie" pero siente que está "empezando a aprender cómo escribirla". El guionista señaló que tras ver las dos primeras temporadas de su serie 'The Newsroom', "querría volver a escribir todos y cada uno de los capítulos".



El oscarizado guionista se encuentra "muy satisfecho" del nuevo enfoque que ha tomado la tercera temporada de la serie. Sorkin mantiene que mira hacia atrás "con cariño" y que no se arrepiente del curso que ha tomado 'The Newsroom'.



La serie se terminará tras esta tercera y última temporada que verá su estreno en otoño.