Aaron Paul también quiere estar en 'Better Call Saul'

La nueva serie que extenderá el universo creado por Vince Gilligan en 'Breaking Bad', se anunció en septiembre, justo antes de que la ficción protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul pusiera el punto y final a sus cinco exitosas temporadas.



Desde entonces, nuevos (aunque crípticos) detalles han seguido llegando sobre 'Better Call Saul'. La ficción verá la luz en noviembre y que estará centrada en el carismático abogado Saul Goodman, a quien de nuevo dará vida Bob Odenkirk.



Gilligan, quien está enfrascado en su nuevo proyecto, junto al también guionista de la serie Peter Gould, ha sido muy claro: independientemente del final que tuvo Breaking Bad quiere a Walter White y Jesse Pinkman en 'Better Call Saul'.



Bryan Cranston fue el primero en pronunciarse. El ganador del Globo de Oro y del Emmy a mejor actor por su papel de Walter White declaró ya en noviembre que estaría dispuesto a aparecer en 'Better Call Saul', auqneu acalró que lo haría "si tuviera sentido".



Ahora, quien da el 'sí quiero' es Aaron Paul. "Quiero ser parte de 'Better Call Saul'", declaró contundentemente el actor que diera vida a Jesse Pinkman. "Me gustaría ser mejor en 'Better Call Saul'", apuntó haciendo un juego de palabras con el título de la nueva serie durante el Festival de Cine de Sundace, donde está presentado 'Hellion'. "Espero que sí, definitivamente veo mi nombre en este proyecto".



"Lo bueno del 'spin-off' es que es una precuela por lo que todos los personajes que habían muerto en las últimas temporadas pueden volver a la vida", declaró el actor que acudió al festival su nueva película tras el final de la serie.



Pero los dos protagonistas de 'Breaking Bad', no son los únicos que podrían formar parte de 'Better Call Saul'. Vince Gilligan ya dijo en diciembre que Jonathan Banks, quien dio vida a Mike, podría aparecer en el 'spin-off' con un personaje muy relevante. Recientemente, la cadena AMC ha anunciado que 'Better Call Saul' verá la luz en noviembre.