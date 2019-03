A Aaron Paul le gusta el whisky: interpretará a Jack Daniel en 'Blood and Whiskey'

Aaron Paul tiene un nuevo proyecto televisivo: será Jack Daniel, el fundador de la mayor destilería de whisky de los Estados Unidos, en la nueva serie que prepara WGN America.

La cadena sigue apostando por desarrollar series originales y según informa The Hollywood Reporter prepara 'Blood and Whiskey', un drama basado en la vida del famoso destilador. Aaron Paul interpretará a Jack Daniel (1850-1911) y también producirá la serie a través de su compañía, Lucid Road Productions, junto a su socio Zack Beckman.

'Blood and Whiskey' se basará en la biografía escrita por Peter Krass 'Blood and Whiskey: The Life and Times of Jack Daniel' ('Sangre y whisky: la vida y la época de Jack Daniel'). Contará la historia del joven que con 15 años abandonó a su familia para convertirse en fabricante de alcohol ilegal y que terminó construyendo uno de los mayores imperios del whisky en su Tennessee natal tras el final de la Guerra de Secesión en 1865.