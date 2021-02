El radical cambio físico de Grant Gustin ('The Flash') tras su experiencia con la ansiedad y la depresión

El próximo mes de marzo se estrenará la séptima temporada de ‘The Flash’ y de nuevo podremos ver al actor Grant Gustin en la piel de Barry Allen o lo que es lo mismo, del superhéroe más rápido de todos los tiempos. La cadena The CW emitirá esta nueva entrega que estará a cargo de Eric Wallece, el mismo Showrunner que llegó para rescatar la sexta temporada, justo cuando parecía que la serie iba a cancelarse.

El desenlace de la última temporada dejaba a Flash en un contexto complicado, ya que se veía inmerso en una situación algo peliaguda. El último capítulo finalizaba con un cliffhanger en toda regla, ya que nos presentaba a un Barry Allen herido por la Dr. Eva McCulloch, alejado de sus amigos y por si fuera poco, a un Mirror Master andando suelto por Central City.

No obstante, tal y como nos ha mostrado Grant Gustin, en la séptima temporada podremos ver a un Flash en mejor forma que nunca. A través de su redes, el intérprete colgaba una fotografía en la que podíamos comprobar el increíble cambio físico que ha experimentado. Esto seguramente suponga un motivo de alegría para todos los fans de la serie, pero lo cierto es que Gustin no ha transformado su físico por exigencias del guion, sino más bien por una cuestión personal.

El joven decidió cambiar radicalmente su estilo de vida con un claro propósito: combatir la ansiedad y la depresión. Según aclaraba el propio Gustin “ha sufrido de ansiedad y a veces depresión desde que tiene memoria” y "hace unos siete meses por fin decidió romper su ciclo de no cuidar de sí mismo tanto como debería".

El actor que da vida a Flash también explicó a través de su cuenta de Instagram que fue durante el periodo del confinamiento, cuando tomó la decisión de cambiar su vida. Tener más tiempo para reflexionar le condujo a querer cortar de raíz los trastornos que tanto tiempo llevan acuciándole y que con su salto al fama, no había hecho más que acrecentarse. “A través de los últimos siete o 10 años conforme me he ido convirtiendo en una «figura pública» y he tenido una agenda más apretada, mi ansiedad solo ha empeorado. Siempre ha tenido un efecto terrible en mi apetito y mi motivación en general. COVID y el tiempo para estar a solas conmigo mismo más han ayudado a que empiece a querer ser un yo mejor", contaba el intérprete.

En el año 2019, Grant colgó un desnudo integral en su redes. Si lo comparamos con la última fotografía que ha compartido con sus seguidores, comprobaremos que el cambio físico que ha pegado es asombroso. Tal y como él mismo ha aclarado, Gustin ha empezado a comer más cantidad y de forma más saludable, además de hacer ejercicio y meditar diariamente y claro, todos estos cambios que ha implementado en su vida se han traducido en una transformación física espectacular. Pincha en el video que te adjuntamos un poquito más arriba para corroborar lo sano y feliz que se encuentra ahora el actor.

