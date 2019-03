Los vampiros y fantasmas de 'Casi Humanos' llegan a SyFy

La cadena especializada en el género de la ciencia ficción y fantasí, SyFy estrena esta noche 'Casi Humanos', una serie protagonizada por gente nada común: un vampiro, un hombre lobo y un fantasma. 'Casi Humanos es la adaptación una adaptación de un título de la BBC ('Human Being') producida especialmente para los canales Syfy en todo el mundo.



La serie cuenta las aventuras de Aidan, Josh y Sally, tres jóvenes atractivos y aparentemente normales que comparten piso en Boston. La vida de estos tres jóvenes podría ser la de cualquier otro veinteañero salvo por una particularidad: no son humanos. En realidad son un vampiro, un hombre lobo y una fantasma. Juntos, tratarán de esconder sus oscuros secretos de la sociedad que les rodea mientras aprenden a vivir con el conflicto de identidad que les impone su condición sobrenatural.



Sam Witwer ('Smallville'), Meaghan Rath ('The Assistants') y Sam Huntington ('Superman Returns') dan vida a estos tres personajes con el soporte imprescindible de Mark Pellegrino ('Perdidos'), que interpreta a un experimentado vampiro.